Ученый ответил, что известно о новом коронавирусе из Китая

Исследователи пока не смогли в должной мере изучить новый коронавирус HKU5-CoV-2, найденный в Китае у летучих мышей. Об этом профессор-вирусолог, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сообщил в беседе с «Радио 1».

«Научной информации еще нет. Исходя из того, что они обнаружили вирус и выделили у летучих мышей, то это обыкновенная мониторинговая работа. Это не у заболевшего человека обнаружили. Это обычная работа в природе», — пояснил ученый.

До этого гонконгское издание South China Morning Post писало, что в Китае обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей. В публикации отмечается, что этот вирус является новым штаммом коронавируса HKU5, впервые обнаруженным у японского нетопыря в Гонконге. Исследование проводили специалисты из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии в лаборатории Гуанчжоу.

Ученые утверждают, что пока нет поводов для паники. Риск появления HKU5-CoV-2 среди людей не следует преувеличивать, но требуется провести более тщательное исследование, считают исследователи.