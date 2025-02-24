Ученые нашли способ обнаружить Альцгеймер на ранней стадии

Исследователи из Великобритании и Словении выявили, что определенные паттерны активности мозга и дыхания могут служить признаками болезни Альцгеймера. Раннее обнаружение болезни Альцгеймера позволяет обеспечить лучшее сопровождение после постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в Brain Communications, пишет ScienceAlert.Ученые исследовали, как насыщение мозга кислородом может быть связано с нейродегенеративными заболеваниями. Авторы сравнили показатели насыщения крови кислородом, частоту сердечных сокращений, мозговых волн и усилий при дыхании у 19 пациентов с болезнью Альцгеймера и 20 людей без этого диагноза.

© Naukatv.ru

Анализ выявил различия в активности нейронов, связанных с кровеносными сосудами, и в том, как колебания уровней кислорода в крови связаны с реакцией нейронов. Синхронность кровотока и мозговой активности существенно нарушена у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Более того, исследование открыло неожиданный дополнительный факт: у пациентов с болезнью Альцгеймера частота дыхания была выше, чем у контрольной группы, — около 17 циклов в минуту по сравнению с 13. Это, возможно, результат изменений в соединении кровеносных сосудов мозга с более глубокими нервными тканями, что обеспечивает обильное насыщение кислородом.

«Это интересное открытие — на мой взгляд, революционное, которое может открыть целый новый мир в изучении болезни Альцгеймера. Оно, скорее всего, отражает воспаление, возможно, в мозге, которое, будучи обнаруженным, может быть вылечено, и помочь предотвратить быстрое и тяжелое развитие болезни Альцгеймера», — говорит биофизик Анета Стефановска из Ланкастерского университета (Великобритании), руководитель исследования.

Хотя изменения в паттернах дыхания сами по себе пока не позволяют обнаружить болезнь Альцгеймера, изучение частоты дыхания в будущих исследованиях может помочь создать более полную картину симптомов этого заболевания. С учетом множества аспектов, от симптомов до факторов риска, болезнь Альцгеймера вызывается сочетанием различных причин. Однако новое исследование подтверждает гипотезу о том, что болезнь Альцгеймера может быть, в том числе, вызвана нарушением функционирования сосудистой системы мозга, что снижает эффективность доставки кислорода и удаления токсичных веществ.