Новое исследование показывает, что хлорированная питьевая вода может повышать риск развития рака мочевого пузыря и толстой кишки. Ученые из шведского Каролинского института проанализировали 29 исследований и обнаружили, что у людей, подвергавшихся воздействию самых высоких уровней побочных продуктов хлора, называемых тригалометанами (THM), на 33% выше риск развития рака мочевого пузыря и на 15% - колоректального рака по сравнению с теми, кто подвергался наименьшему воздействию.

© Ferra.ru

Хлор используется для дезинфекции воды уже более века, помогая предотвратить такие заболевания, как холера. Однако, вступая в реакцию с органическими веществами, он образует THM, которые в исследованиях на животных были связаны с раком. Исследователи обнаружили, что даже уровни THM ниже американских и европейских пределов безопасности (41 миллиардная доля) были связаны с повышенным риском развития рака.

Хотя исследование не доказывает, что хлорированная вода напрямую вызывает рак, оно подчеркивает риск. Исследователи предлагают изучить альтернативные методы очистки воды, такие как ультрафиолетовое излучение, и удалять органические вещества перед хлорированием, чтобы снизить уровень THM.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.