Новый сервис поможет отследить влияние погоды на артериальное давление

Кардиолог Архангельской областной клинической больницы Татьяна Растокина создала сервис "Медицинский метеопрогноз", он позволяет отслеживать влияние погоды на артериальное давление, написал в Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Уникальный сервис "Медицинский метеопрогноз", позволяющий отслеживать влияние погоды на артериальное давление, разработала Татьяна Растокина. Аспирант кафедры гигиены и медицинской экологии Северного государственного медицинского университета при поддержке Фонда содействия инновациям создала платформу, которая помогает следить за изменениями показателей артериального давления человека в зависимости от погодных условий, вести журнал показателей и ставить напоминания о приеме лекарственных препаратов, - написал губернатор. - Это единственная подобная платформа в стране".

Вместе с коллегами Растокина проанализировала данные артериального давления 2 342 человек, а также 5 836 показателей температуры воздуха и атмосферного давления. Из этих данных было составлено 648 коэффициентов и 216 уравнений. Они учитывают параметры конкретного человека и его заболевания и позволяют рассчитать, как метеофакторы повлияют на его артериальное давление.

В сервис планируется в дальнейшем внедрить искусственный интеллект для составления индивидуальных прогнозов. С введением этой функции пользователи смогут заранее узнавать о возможном ухудшении самочувствия и предпринимать профилактические меры.

Разработка вносит вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая является одной из приоритетных задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".