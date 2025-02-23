Быстрая против медленной: какая ходьба лучше сжигает жир

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrients, показали: быстрее и больше жира можно сжечь при медленной ходьбе. И речь идёт о людях с избыточным весом.

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Учёные обнаружили, что люди, которые ходили в более медленном темпе (со скоростью около 5,6 км/ч), сжигали больше жира, чем те, кто ходил в среднем или быстром темпе. Когда вы идёте медленно, то организм использует жировые запасы в качестве топлива, а не полагается в основном на углеводы, как во время упражнений высокой интенсивности.

Также медленная ходьба способна увеличить продолжительность тренировки. Это приведёт к более значительному общему сжиганию калорий без слишком большой нагрузки на тело. Благодаря этому ходьба в медленном темпе — идеальный вариант для начинающих, людей с проблемами с суставами, а также для тех, кто ищет способ сжечь жир при помощи низкоинтенсивных упражнений.

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