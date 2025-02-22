Стало известно, передается ли человеку обнаруженный у летучих мышей вирус

Новый коронавирус, обнаруженный на этой неделе в Китае, может передаваться от животного к человеку, хотя инфекция еще не была выявлена у человека, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Cell.

Ранее сообщалось, что китайские ученые обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который очень похож на SARS-CoV-2.

Вирус летучих мышей, называемый HKU5-CoV-2, использует тот же рецептор человека, что и штамм коронавируса, вызывающий COVID-19.

Штамм может заражать клетки, связываясь с белками человека и других млекопитающих.

В исследовании также говорится, что потенциал распространения вируса среди людей "еще предстоит исследовать".

Ученые заявили, что обнаруженный у летучих мышей вирус похож на тот, что вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелое и часто смертельное респираторное заболевание, которое может передаваться от верблюдов к людям при прямом физическом контакте. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC) США, большинство заболевших - в странах Аравийского полуострова, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар и другие.