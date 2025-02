Ученые изобрели «умную пижаму», чтобы улучшить сон

Учёные из Кембриджского университета разработали инновационную «умную пижаму», оснащённую датчиками на основе искусственного интеллекта. Этот уникальный предмет одежды предназначен для отслеживания различных расстройств сна, таких как апноэ, прямо во время отдыха владельца.

Пижама была создана как удобная альтернатива существующим системам мониторинга сна, которые часто неудобны и сложны в использовании. Одежда оснащена сверхчувствительной матрицей датчиков, способных фиксировать вибрации и точно определять фазы сна с точностью до 98,6%. Система способна отличать обычные движения во время сна от патологических состояний, таких как храп или апноэ.

Разработанная пижама очень комфортна и подходит для повседневного использования, отмечают авторы. Выводы учёных опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.