Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на клетки головного мозга

Недавние исследования показали, что коронавирусная инфекция может вызывать атрофические изменения в тканях головного мозга.

Ученые из РНИМУ им. Н. И. Пирогова обнаружили, что перенесенный COVID-19 отрицательно влияет как на нейроны, так и на эндотелий капилляров, что нарушает обмен веществ в нервной ткани.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Юрий Нестеровский поясняет, что воспалительные процессы в нейронах и ухудшение микроциркуляции могут вызывать отмирание нервных клеток и уменьшение объема мозговой ткани, что вызывает атрофические изменения головного мозга.

Исследования с применением нейровизуализации подтверждают, что гибель нервных клеток может приводить к истончению коры головного мозга.

Важно отметить, что степень поражения головного мозга во время коронавирусной инфекции различна и не у всех пациентов наблюдаются серьезные изменения. Симптомы, указывающие на нарушения в работе нервной системы, чаще имеют функциональный характер и исчезают после выздоровления.

Подробнее читайте об этом в материале «МК в Волгограде».