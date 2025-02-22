Ученые выяснили, как космическое излучение влияет на вирусы на Земле

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крузе обнаружили возможную связь между эволюцией вирусов в озере Танганьика в Африке и радиацией от древней суперновой. Исследование показало, что около 2,5 миллиона лет назад, в тот же период, когда на Землю обрушилась космическая радиация, в экосистемах озера произошел резкий всплеск разнообразия вирусов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

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Команда, возглавляемая астрофизиком Кейтлин Ноджири, исследовала осадки морского дна, содержащие радиоактивный изотоп железа — железо-60, образующееся при взрывах звезд. Эти осадки позволили ученым определить два всплеска железа-60, один из которых, вероятно, был вызван взрывом суперновой, произошедшим между 2 и 3 миллионами лет назад.

Результаты моделирования показали, что наша планета подвергалась сильному воздействию космической радиации в течение 100 тысяч лет после взрыва. Это могло повлиять на процессы мутаций и эволюции, включая изменения в микробиологических экосистемах, как, например, вирусы в озере Танганьика.

По мнению ученых, хотя связь между этими событиями не установлена, такие исследования поднимают важный вопрос о том, как космические события могут влиять на развитие жизни на Земле.