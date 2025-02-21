В России научились передавать ощущения через протезы

Ученые из Сколтеха, компании «Моторика» и Дальневосточного федерального университета провели уникальное исследование, сравнив ощущения в фантомной конечности при стимуляции спинного мозга и периферического нерва у одинаковых пациентов. Исследование позволило установить, что пациенты с ампутацией могут различать предметы по размеру и жесткости, получая обратную связь через протезы с помощью электростимуляции.

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В эксперименте принимали участие два пациента с ампутацией на уровне плеча, которым были имплантированы электроды в спинной мозг и периферический нерв. Суть исследования заключалась в сравнении этих двух видов стимуляции, чтобы выяснить, какой из них более естественно воспринимается мозгом. Результаты показали, что стимуляция периферического нерва вызывает более точечные ощущения, которые больше напоминают естественные тактильные реакции.

© Ferra.ru

Уникальность исследования заключалась в том, что помимо субъективных ощущений участников, ученые записывали и активность мозга через электроэнцефалограмму. Это позволило увидеть, как мозг реагирует на различные виды стимуляции, а также отметил, что при периферической стимуляции активность мозга в разных полушариях выражена различно.

Кроме того, исследование показало, что пациенты со временем адаптируются к стимуляции, и их ощущения становятся более естественными.