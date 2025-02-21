Медики выяснили, как работа перед экраном влияет на здоровье глаз детей

Южнокорейские и ирландские медики выяснили, что каждый час работы за экраном компьютера или любого гаджета повышает риск развития близорукости у детей примерно на 20%, однако после четырех часов работы за экраном эта вероятность перестает быстро расти. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале JAMA Network Open.

© unsplash

«Проведенный нами метаанализ показывает, что увеличение ежедневного времени работы за любыми формами цифровых дисплеев приводит к 21% росту риска развития миопии. Данный прирост был несущественным при использовании гаджетов и компьютеров на протяжении менее часа, а также риск переставал увеличиваться существенным образом при использовании экранов на протяжении более четырех часов», — говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа ирландских и южнокорейских офтальмологов под руководством профессора Национального университета Сеула (Южная Корея) Кима Енгуга при анализе данных, которые были собраны 45 группами исследователей при наблюдениях за состоянием органов зрения у 335 тыс. юных добровольцев. Все эти исследования были нацелены на изучение факторов риска, способствующих развитию близорукости.

Ученые объединили результаты этих наблюдений и использовали их для оценки того, как длительная работа с различными формами цифровых дисплеев влияла на риск развития миопии у детей и подростков школьного возраста. Проведенный ими анализ показал, что этот риск менялся очень нелинейным образом в зависимости от того, как часто дети использовали компьютеры, смартфоны, планшеты или другие гаджеты.

В частности, если они работали с ними меньше одного часа в день, то риск развития близорукости или не менялся, или увеличивался незначительным образом (менее 5%). Дальнейший рост этого показателя вел к резкому увеличению риска - он вырастал на 30-40% при работе за дисплеями на протяжении двух часов и более чем удваивался при использовании экранов на протяжении четырех и более часов.

При этом ученые не обнаружили существенных различий в приросте риска развития миопии между детьми, которые жили в разных странах мира и принадлежали к разным возрастным категориям. Данную статистическую связь между развитием миопии и работой за экранами компьютеров и гаджетов, необходимо учитывать врачам-офтальмологам и родителям детей, подытожили профессор Ким Енгуг и его коллеги.

О близорукости

Значительная часть населения Земли страдает от близорукости и других проблем со зрением, причем свыше 800 млн плохо видящих людей не обладают доступом к системам коррекции зрения. По текущим прогнозам медиков, число детей и подростков с близорукостью будет быстро расти в ближайшие десятилетия, в результате чего к 2050 году около 740 млн несовершеннолетних жителей Земли будут страдать от миопии и нуждаться в коррекции зрения.