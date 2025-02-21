Ученые создали вакцину, которая втирается в кожу

Ученые из Стэнфордского университета провели ряд экспериментов на мышах и выяснили, что впитывание кожей веществ не хуже, чем через укол. Основное преимущество «втирания» состоит в том, что такой способ дает возможность избежать типичной ответной реакции организма на вакцину — лихорадки, боли и отека.

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Исследователи отметили, что количество антител у животных в ходе опытов увеличивалось постепенно, что впоследствии помогало организму сформировать полноценный иммунитет от болезни не хуже, чем при традиционной вакцинации через иглу.

«Мы все ненавидим иглы — все их ненавидят. Я не нашел ни одного человека, которому не понравилась бы идея, что можно заменить укол кремом», — передает слова одного из авторов исследования, профессора биоинженерии Майкла Фишбаха Nature.

Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки сделали другое многообещающее открытие — они разработали новый анализ крови для выявления рака поджелудочной железы на ранней стадии, который показал неплохие результаты по эффективности.