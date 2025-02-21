Ученые выяснили, чей голос мозг человека распознает быстрее всего

Мы очень хорошо различаем голоса, и это факт. Новое же исследование показало, что мозг может быстро распознавать второй голос среди других, если нас просят думать о нём как о своём.

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В рамках нового исследования эксперты из Эбертея узнали, как мозг человека обрабатывает собственный голос и другие записанные голоса. Результаты этой работы были опубликованы в British Journal of Psychology.

Учёные обнаружили, что люди даже после короткого воздействия звука записанного голоса, который они должны были считать своим, стали лучше узнавать его среди других. Получается, что их мозг довольно быстро стал отдавать приоритет именно этому звуку.

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Во второй части исследования собственные голоса участников были записаны и добавлены к заданию. Выяснилось, что участники свои голоса всегда распознавали быстрее всего.

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