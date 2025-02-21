Исследование помогло найти ключевую причину старения глаз

Ученые из лаборатории Джексона (JAX) выяснили, что генетика играет ключевую роль в процессе старения глаз. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Neurodegeneration, показало, что разные генетические особенности влияют на старение сетчатки по-разному.

В работе использовались девять различных линий мышей, что позволило ученым создать более точную модель возрастных изменений зрения. Это новшество важно, так как раньше подобные исследования проводились на одном типе генетически идентичных мышей, что не отражало реального генетического разнообразия у людей.

Одним из главных открытий стало выявление двух линий мышей, чьи возрастные изменения в сетчатке напоминают человеческие заболевания глаз. Одна группа мышей проявляла признаки возрастной макулодистрофии и пигментного ретинита — заболеваний, ведущих к потере зрения. Другая группа, склонная к ожирению и диабету, демонстрировала изменения, характерные для диабетической ретинопатии. Анализ генов и белков подтвердил, что эти мыши генетически предрасположены к развитию возрастных болезней глаз.

Авторы исследования надеются, что их работа поможет ученым изучать развитие глазных заболеваний и искать эффективные методы лечения. Кроме того, она может оказаться полезной для исследований болезней мозга. Поскольку сетчатка является продолжением центральной нервной системы, ее изучение может дать важные подсказки о нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера.

По словам ведущего автора работы Гарета Хауэлла, понимание механизмов старения глаз может открыть новые способы оценки риска развития деменции и других заболеваний мозга.