Названы страны с самым низким индексом старения кожи

Страны Северной Европы оказались в верхней части списка «лучших стран для кожи» по индексу старения кожи, связанному с окружающей средой. Лидером же стала Ирландия, которая занимает одно из последних мест в мире по уровню солнечной радиации.

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Исследовательская группа Healthnews составила «экологический индекс старения кожи», с целью определить, какие регионы оказывают наименьшее и наибольшее воздействие на старение кожи вследствие солнечной радиации и загрязнения воздуха.

Команда исследователей проанализировала шесть факторов старения кожи, связанных с окружающей средой, в каждой стране, в том числе, общий уровень солнечной и ультрафиолетовой (УФ) радиации, содержание твёрдых частиц, озона и диоксида азота, а также распространённость курения — косвенный показатель воздействия пассивного курения.

Страны получили индекс от 0 до 100 баллов, как совокупное значение всех проанализированных данных о факторах окружающей среды. Более низкий балл предполагает, что регион оказывает меньшее негативное влияние на старение кожи от всех проанализированных факторов окружающей среды. С учётом данных, страны были ранжированы от 1 до 157 на основе их индекса и оценки каждого экологического фактора.

Согласно результатам, лидером рейтинга стала Ирландия. В этой стране обычно мягкая зима, прохладное лето и высокая облачность. Индекс экологического старения кожи в этом регионе 15,15, и он оказался самым низким среди проанализированных стран.

На втором месте оказалась Норвегия с индексом 15,37, на третьем – Швеция (16,70), на четвёртом – Эстония (18,46). Также в топ-15 исследователи включили Великобританию (пятое место с показателем 20,33), Данию (20, 94 – и шестое место), Литву (22,54), Латвию (23,41), Новую Зеландию (24,40). На десятом месте расположились Нидерланды с индексом 25,25.

В третью пятёрку вошли Люксембург (25,57), Бельгия (26,80), Канада (27,24), Германия (28,07). Замыкает топ-15 Беларусь с индексом 28,57. Авторы отмечают, что Беларусь является одной из немногих стран, где сохранились участки первобытного леса.

«Индекс экологического старения» в России, согласно представленным данным, составляет 31,32 балла. В рейтинге она находится между Австрией и Чехией на 18-м месте в общем списке, включающем 157 стран.