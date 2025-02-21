Ученые нашли новые целебные свойства чая габа

Российские учёные разработали комплексный подход к оценке химического состава целебного чая габа. Разработка поможет наладить промышленное производство такого напитка в России. Чай габа, помимо других важнейших для организма аминокислот, содержит гамма-аминомасляную кислоту, которая поддерживает нормальную работу нервной системы, печени и почек. Новый экспресс-метод позволяет определять состав аминокислот и их количество, чтобы подобрать оптимальную технологию производства.

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Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета и Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН» разработали комплексный подход к оценке химического состава чая габа. Этот чай содержит высокую концентрацию необходимых человеку аминокислот. Работа учёных позволяет оптимизировать производство целебного напитка. Об этом RT сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Исследование поддержано фондом. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Food Composition and Analysis.

Технологию получения чая габа создали японские учёные в 1987 году. Они выяснили, что, если чайные листья любого сорта несколько часов выдерживать в бескислородной среде с высоким содержанием азота или углекислого газа, чай насыщается различными аминокислотами, в том числе гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК).

ГАМК играет важную роль для центральной нервной системы человека. В первую очередь ГАМК известна как тормозящий избыточную активность мозга нейромедиатор. Кроме того, гамма-аминомасляная кислота улучшает память, нормализует артериальное давление, способствует стабильной работе печени и почек, а также предотвращает развитие диабета.

При выпуске такого чая в промышленных объёмах важно постоянно контролировать химический состав сырья на содержание в нём аминокислот. Российские учёные решили эту задачу с помощью двух методов жидкостной хроматографии — высокоэффективной колоночной и тонкослойной, которая позволяет разделить смесь на составные части благодаря их разному распределению между двумя несмешивающимися фазами. Чтобы дополнительно повысить степень разделения биологически активных веществ, учёные добавляют в фазы так называемые умные материалы, например ионные жидкости.

В итоге исследователи получили профили аминокислот в 15 образцах российского чая габа, которые выдерживали в бескислородных условиях разное время — от шести часов до четырёх дней.

Анализ показал, что больше всего ГАМК накапливается в чае из свежих листьев без длительной сушки. Благодаря этому они не успевают завянуть и свернуться. При этом время выдержки без кислорода на состав сырья не влияет.

Разработанная методика позволяет проводить экспресс-анализ содержания аминокислот и в других, более сложных образцах природного происхождения.