Ученые из Столичного медицинского университета Китая установили, что потребление более шести чашек кофе в день повышает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инсульта. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Вода, чай и кофе — самые популярные напитки в мире. Чтобы изучить, как их употребление влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, ученые проанализировали данные более полумиллиона человек (210 239 мужчин и 251 383 женщин).

При наблюдении за добровольцами ученые фиксировали все сердечно-сосудистые события. В ходе исследования у 11 098 участников развилась сердечная недостаточность, у 33 426 — ишемическая болезнь сердца, а у 9706 человек случился инсульт.

Результаты показали, что регулярное потребление воды связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин. Напротив, избыточное потребление кофе — более шести чашек в день — увеличивало риск как сердечной недостаточности, так и ишемической болезни сердца и инсульта. Злоупотребление чаем также оказалось связанным с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отметили, что чай и кофе в большей степени влияли на женщин. Также выяснилось, что употребление этих напитков частично ослабляет защитный эффект от употребления воды.