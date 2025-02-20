В России научились печатать человеческие кости

Компания «Прокерамика» на полях Форума будущих технологий в столице России показала 3D-модели человеческих костей, передает корреспондент NEWS.ru. Для изготовления использовался оксид алюминия. Среди представленных экспонатов — человеческих череп и берцовая кость.

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Печатают предметы на фотополимерном принтеры, благодаря чему получаются очень точные формы. Компания также создает изделия из керамики, сцинтилляционного кристалла и диоксида кремния.

Другой участник форума — компания M-Shape — представила 3D-модели металлических деталей. На экспонатах указано время, затраченное на производство. Так, одна из деталей появилась за 60 минут, а другая — всего за полчаса.

Оборудование в компании разработали самостоятельно, оно занимает около восьми квадратных метров. Помимо самого струйного принтера разработчикам понадобилось место для вытравливания полимера из предмета.

Для печати требуется специальный металлополимерный композит: смесь металла, к примеру, стали, титана или другого, а также полимера, необходимого для поддержания формы при изготовлении. Когда предмет готов, полимер вымывают, а саму модель спекают. Полученная деталь по прочности сравнима с литым металлом.

Ранее ученые в США создали ткани коры головного мозга на 3D-принтере. Опытные образцы были созданы для исследований, но могут жить и функционировать как настоящие.