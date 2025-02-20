Ученые научились активировать лекарства необычным способом

Ученые Женевского университета (UNIGE) разработали метод активации лекарств именно там, где они необходимы, с помощью быстрого импульса света. Этот прорыв может сделать лечение более эффективным и уменьшить вредные побочные эффекты.

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Лекарства часто воздействуют на весь организм, а не только на целевую область, что приводит к рискам и непредвиденным реакциям. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали систему, которая активирует лекарство только при воздействии света. Они испытали ее на белке Plk1, который необходим для деления клеток. С помощью специального химического блокатора, который можно удалить с помощью света, они смогли контролировать, где и когда действует лекарство.

Этот метод может иметь множество применений — от лечения рака до фундаментальных биологических исследований. В будущем врачи смогут использовать лазеры для активации лекарств точно в месте лечения, защищая здоровые ткани.

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