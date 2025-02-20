Доказано, есть ли связь между долголетием и правильным режимом сна

Британские ученые установили, что жесткий режим сна может снижать вероятность возникновения опасных заболеваний и преждевременного летального исхода на 48%. Об этом сообщает BBC Science Focus.

© Газета.Ru

В научной работе использовались данные данных более 61 тысячи участников. На протяжении нескольких лет ученые анализировали закономерности сна испытуемых с использованием алгоритмов и специальных устройств, а также следили за показателями смертности. Результаты показали, что люди, которые спят семь-восемь часов в сутки, но каждый раз ложатся спать и просыпаются в разное время, чаще сталкиваются с инсультами и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стабильный режим сна, по подсчетам ученых, способен снизить вероятность возникновения опасных заболеваний и раннего ухода из жизни на 48%. Однако важен не только режим: сон продолжительностью менее шести часов или более девяти часов также может негативно повлиять на здоровье, в том числе на эмоциональное состояние.