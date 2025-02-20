В России нашли способ выявить два самых сложных для диагностики вида рака

В России нашли способ выявить по анализу крови два самых сложных для диагностики вида рака
Ученые из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИМБХ) обнаружила белковые маркеры, секретируемые клетками рака легких и колоректального рака. Теперь эти самые сложно диагностируемые раки можно будет определять на ранней стадии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.
Рак легких и колоректальный рак являются наиболее распространенными типами опухолей, но, к сожалению, диагностируются, в большинстве случаев, на поздних стадиях. Современные методы диагностики заключаются в визуализации опухоли в процессе прохождения колоноскопии, в случае колоректального рака, или с помощью компьютерной томографии, в случае рака легких.
Онкомаркеры, используемые на сегодняшний день в лабораторной диагностике, такие как РЭА, СА 19-9, СА 72-4 и NSE, как правило, повышены на поздней стадии опухолевого процесса, когда симптомы заболевания уже проявились, а также определяются при различных типах опухолей, то есть неспецифичны. Поэтому важно разработать новые методы диагностики, которые бы выявляли заболевания на ранней стадии.
Опухолевые клетки постоянно секретируют различные биомолекулы, в том числе белки. Они позволяют опухоли расти и оставаться незамеченной для иммунной системы, а также распространяться по организму, усугубляя болезнь. В то же время, секретируемые опухолевые белки, в конце концов, могут оказаться в крови, где их можно обнаружить.
Ученым удалось выделить такие белки, для этого они использовали линии клеток рака легких и колоректального рака в качестве модели заболеваний. В общей сложности, из почти тысячи зарегистрированных белков исследователям удалось определить 67 секретируемых биомаркеров, содержание которых отличается в клетках рака легких и колоректального рака.