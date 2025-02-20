В России изобрели новое средство от аллергии

Уникальную новинку разработали ученые Мордовского госуниверситета: они создали противоаллергический пластырь, который избавит страдающих этим заболеванием людей от необходимости регулярно принимать лекарства. Наладить производство столь нужного миллионам пациентов медикамента планируется уже в этом году.

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Как сообщили в главном вузе республики, аналогов на мировом рынке нет. На сегодня в Госреестре лекарственных средств РФ зарегистрированы трансдермальные (основанные на введении лекарств через кожу - прим. ред.) терапевтические системы, которые применяются для лечения никотиновой зависимости, аритмии, болезни Альцгеймера или обезболивающие. Выпускают их только за рубежом.

По мнению экспертов, преимущество такого метода доставки препарата в организм человека - долговременный эффект за счет поддержания постоянной дозы действующего лекарственного вещества в плазме.

«Например, такая форма подходит для людей с аллергией во время цветения различных растений, — пояснил директор Федерального центра развития биотехнологий и медицины МГУ им. Огарева Николай Пятаев. — Так, благодаря пролонгированному эффекту, аллергик сможет заменить курс приема таблеток одним пластырем. Пластырь будет водостойким - с ним можно будет мыться и плавать в бассейне. Менять его необходимо будет не чаще одного раза в неделю. Используемое в составе активное вещество отпускается без рецепта. Стоимость новинки будет сопоставима с ценой аналогичного курса таблеток».

Для вывода препарата на фармрынок необходимо завершить доклинические исследования и провести клинические исследования на людях.