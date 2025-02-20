Космонавты помогут разобраться с устойчивостью микробов к антибиотикам

ДНК из собранных на МКС микробов поможет решить проблему устойчивости к антибиотикам
Исследовательский центр Эймса в Кремниевой долине продолжает эксперимент Genomic Enumeration of Antibiotic Resistance in Space (GEARS) на Международной космической станции. Весь год астронавты будут собирать мазки с внутренних поверхностей МКС и выделять из них бактерии в поисках устойчивых к антибиотикам, в том числе Enterococcus faecalis.
«Энтерококки сопровождают нас с тех пор, как наши предки выползли из океана, и остаются основными участниками микрофлоры кишечника человека. Этот микроб способен выживать как внутри, так и вне своего хозяина, что позволило ему стать второй по значимости причиной внутрибольничных инфекций. Мы хотим понять, как он адаптируется к условиям космоса», — говорит Кристофер Карр из Технологического института Джорджии, соруководитель проекта GEARS.
Астронавты собирают бактерии на МКС с марта 2024 года, но устойчивых к антибиотикам там оказалось мало, причем среди них — ни одной E. Faecalis, и это добрый знак, хотя торжествовать рано.
«Перед взятием мазков на станции проводилась уборка, что могло удалить часть бактерий, — объясняет Карр. — Чтобы лучше понять, где и как могут существовать опасные бактерии, астронавты временно прекратили уборку перед вторым раундом взятия мазков».
Эксперимент стал первым исследованием, в котором используется метагеномное секвенирование в космосе — метод, анализирующий весь генетический материал прямо в образце. Таким образом время между взятием мазков и получением результатов сократилось с нескольких дней до нескольких часов.
Эта методика поможет в будущих миссиях на Луну и Марс, где невозможно пополнить запас антибиотиков — но не только. Процесс может быть применен в лечебных учреждениях, где внутрибольничные инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам возбудителями, остаются серьезной проблемой, уносящей более 35 тысяч жизней ежегодно.
«Метод, позволяющий получить ответ за несколько часов, эффективен и глубок. Моя работа — поддерживать здоровье экипажа, но мы хотим применить эти знания на Земле. И я надеюсь, что это получится: если мы можем делать это в космосе — сможем и на Земле», — подчеркнула микробиолог НАСА Сара Уоллес, потерявшая родственника из-за внутрибольничной инфекции.