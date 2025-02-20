Назван сигнал, способный предсказать преждевременную смерть

Исследователи из Оксфордского центра здоровья населения проанализировали данные о здоровье около полумиллиона человек.

Изучив влияние 164 факторов окружающей среды и генетических показателей на состояние людей, специалисты пришли к выводу, что на риск преждевременной смерти сильно влияет образ жизни, а также характеристики, которые были у пациента в юном возрасте.

Например, соответствие норме веса тела в возрасте до десяти лет. Это также важный показатель, по мнению ученых, для оценки скорости старения человека.

Как пишет в своем телеграм-канале доктор медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова, также выяснилось, что три основных фактора оказывают наибольшее влияние на смертность и биологическое старение.

Так, с более 20 заболеваниями связано курение, а недостаточная физическая активность - с 17 недугами.

Кроме того, имеет значение социально-экономический статус (доход семьи, жилье, положение в обществе) человека.

Оценили исследователи и генетический риск. Он преобладал в случае с заболеваниями головного мозга, например, деменцией, а также онкологией (например, раком груди).