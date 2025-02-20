Как помочь человеку с деменцией

Деменция выражается постепенным угнетением мыслительных функций мозга. Она может быть проявлением не только болезни Альцгеймера, но и ряда других заболеваний. Это состояние существенно снижает качество жизни. Однако человеку с деменцией можно помочь, облегчив его состояние. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказал геронтолог, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

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К чему нужно готовиться семье человека с деменцией

Он отметил, что деменция может быть сосудистой или же являться проявлением болезни Альцгеймера. Она бывает вторичной, с тельцами Леви и другими вариациями. Поэтому, чтобы построить схему помощи человеку, для начала необходимо установить и верифицировать диагноз.

— Люди, которые ухаживают за этим пациентом либо живут с ним (родственники или лицо, заменяющее родственников), должны иметь на руках заключение соответствующего врача, в данном случае психиатра, о наличии диагноза. Потому что в зависимости от варианта деменции может различаться базисная терапия, — объяснил геронтолог.

После того как диагноз будет верифицирован, семье нужно будет понять, что это «игра в долгую». Деменция — это не заболевание и не процесс, который начался и в ближайшее время завершится. Если удастся диагностировать ее на ранней стадии, то в среднем при правильно подобранной терапии и должном уходе у человека будет шанс прожить около десяти лет.

— Перед семьей встает вопрос: как изменить образ жизни. Кто будет следить за этим человеком, кто будет его компаньоном, кто будет его сопровождающим, кто будет за ним ухаживать. Эти роли должны быть четко прописаны, — подчеркнул эксперт.

Все эти обязанности может взять на себя кто-то в семье или другой человек по найму. Также можно обратиться в систему социальной защиты. Если речь идет о домашнем обслуживании, то соцзащита возьмет на себя часть каких-то обязанностей.

— Если семья не имеет возможности ухаживать за человеком с деменцией, нужно решать вопрос о направлении пациента для проживания в стационарное учреждение системы социальной защиты, то есть в дом-интернат для пожилых людей либо психоневрологический государственный интернат. Самый главный вопрос, который надо решать: как человека будут сопровождать, — указал собеседник «ВМ»

При необходимости человека могут направить на экспертизу для присуждения группы инвалидности.

— Мы всегда проговариваем еще один момент с семьей: на определенном этапе понадобится решать вопрос о дееспособности человека. Деменция — это вопрос расстройства личности, памяти, внимания. Чтобы уберечь и человека, и семью от каких-то неправомерных действий со стороны третьих лиц, такие вопросы должны обсуждаться, — добавил Прощаев.

Если у человека с деменцией наступит недееспособность, ему должен быть назначен опекун. Например, если он находится в стационаре, проживает в доме-интернате, то таковым является руководитель учреждения.

Медикаментозное лечение

— Что касается практических моментов, то сопровождение людей с деменцией состоит из нескольких направлений, главным из которых является медикаментозная терапия. На сегодняшний день существует несколько видов препаратов против деменции. Они назначаются в соответствии с клинической картиной и основным заболеванием, проявлением которого является деменция, — рассказал геронтолог.

При необходимости пациенту могут назначить и лекарства с учетом сопутствующих заболеваний. При этом на данный момент не существует препаратов, которые полностью излечивают деменцию. Но чем раньше она выявлена, тем лучше будет подобрана терапия.

— Постоянство и регулярность приема терапии дают шанс сделать течение деменции более медленным и менее прогрессирующим, с меньшим количеством осложнений и побочных эффектов. Этим занимается система здравоохранения, но задачей сопровождающего лица становится обеспечение регулярного приема медикаментов, — указал эксперт.

В случае если у пациента проявляются неадекватные реакции, а клиническая симптоматика ухудшается, сопровождающее лицо должно своевременно обратиться к медикам.

Нелекарственная помощь

Если человек работал на момент постановки диагноза, то нужно приветствовать его возможность работать и дальше, если он может выполнять какие-то функции.

— На момент установления диагноза человек живет, как правило, дома. Нужно смоделировать его жизнь так, чтобы он сохранял самостоятельность как можно дольше. Пока он сам может готовить пищу, делать покупки, чистить зубы — он должен это делать самостоятельно, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Нужно не полностью замещать его когнитивные функции, а находить то, что человек еще способен делать. Например, женщина с болезнью Альцгеймера любит печь торт «Наполеон». Она забывает, что и откуда ей нужно взять для готовки. Но если ей помочь все взять и смешать, она сможет превратить ингредиенты в тесто, потому что знает, как это делать.

— Или, к примеру, она знает, как выпекать торт, но забывает выключить газ. Вот почему важно наличие сопровождающего лица. Этот человек как трость для пациента с болезнью Альцгеймера. Он не живет за него полностью, а помогает делать то, что тот не в состоянии сделать, — объяснил Прощаев.

Если деменция или болезнь Альцгеймера выявлены своевременно, то какое-то время человек даже может проживать один. Но нужно быть внимательным и не упустить тот момент, когда его одинокое проживание начнет представлять для него риски. Например, когда он будет выходить из дома и теряться, забывать выключить газ, открывать дверь незнакомцам и впускать в квартиру злоумышленника.

— Тогда возникает вопрос не просто о сопровождении человека, а о том, кто будет с ним находиться постоянно, круглосуточно. При любой деменции когнитивные, психологические, социальные функции будут разрушаться. Это неминуемый процесс. Но нужно использовать любую возможность «активировать» человека, — обратил внимание геронтолог.

Как помочь «активироваться»

К таким возможностям, например, относятся прогулки или просмотр новостей по телевизору. После того как выпуск закончился, нужно проговорить с человеком: что сообщили в новостях, как он к этому относится?

— Есть еще метод терапии воспоминаниями. Деменция, особенно при болезни Альцгеймера, характеризуется тем, что у человека развивается забывчивость. Будто он листает свою книгу назад. Самые последние события выпадают у него из памяти, но давние события он помнит. Просмотр фотографий, воспоминания из детства и молодости, их проговаривание — это очень важно, — порекомендовал эксперт.

Не менее значима и система планирования дня. С человеком с деменцией всегда нужно проговаривать, чем он сегодня займется: будет завтракать, читать, гулять и так далее. Вечером нужно проанализировать прошедший день и попытаться вспомнить, что человек сделал за это время.

— Важно не деперсонализировать человека. На определенном этапе развития заболевания он, к сожалению, перестанет узнавать родственников, друзей. Он даже не всегда сможет себя называть и понимать, кто он такой, где находится. Но мы должны вести себя с этим человеком как с полноценным, — объяснил собеседник «ВМ».

Внуки и внучки могут называть пациента бабушкой или дедушкой, соседку — по имени и отчеству. Дети могут обращаться к маме (или, например, медсестра — к пациентке) по имени и так далее. То есть человек не должен быть обезличенным — у него всегда должно быть имя.

— Если человек перестал гулять, но он может ходить, значит, нужны постоянные прогулки. Система активации, вовлечения должна быть до тех пор, пока человек может вовлекаться, пока он не потеряет возможность двигаться, — добавил Прощаев.

Помощь при тяжелой деменции

Человек может дожить до тяжелой стадии деменции. К этому моменту от его личности в человеческом понимании мало что останется, он больше будет вести, скорее, биологическое существование. На этом этапе основное внимание уделяется уходу за человеком.

— Человек уже никуда не ходит, ничего не понимает. Включают телевизор — а он его не смотрит. При тяжелой деменции начинает распадаться не только социальная, но даже и биологическая составляющая. Человек забывает есть, потому что не понимает, что ему это нужно. В этом случае должен осуществляться должный уход, — объяснил геронтолог.

Деменция — история всегда долгосрочная. Поэтому, как только в семье появляется такой человек, его близким нужно первым делом подумать, как жизнь будет перестроена на долгие годы вперед. Система здравоохранения и система социальной защиты в России может предоставить человеку полный объем консультативной помощи в этих вопросах, заключил Прощаев.