Ученые раскрыли секрет выживания раковых клеток

Американские ученые из Нью-Йоркского университета раскрыли неожиданный механизм выживания раковых клеток: они объединяют усилия ради получения питательных элементов из окружающей среды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Команда выяснила, что раковые клетки выделяют фермент под названием CNDP2, расщепляющий белки (олигопептиды) на аминокислоты. Это создает общий пул питательных веществ для всей опухоли. Этот процесс особенно эффективен в условиях нехватки ресурсов, таких как дефицит аминокислот.

Ранее считалось, что раковые клетки только конкурируют за ресурсы. Теперь ясно, что они также сотрудничают, что помогает опухоли выживать.

В ходе эксперимента на мышах исследователи использовали препарат бестатин, блокирующий CNDP2. Это лишило раковые клетки возможности питаться олигопептидами, что привело к их уничтожению. Комбинация бестатина и диеты с низким содержанием аминокислот еще сильнее подавила рост новообразований.

По словам специалистов, открытие может повысить эффективность лечения рака.