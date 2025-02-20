В Китае дети начали слепнуть из-за неизвестной болезни

Китайские ученые из Государственной ключевой лаборатории офтальмологии описали ранее неизвестную болезнь — сверхострую наружную дисфункцию сетчатки (HORD). Она развивается у детей через одну-две недели после перенесенной высокой температуры и вызывает резкую потерю зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

HORD проявляется внезапной двусторонней слепотой, сужением поля зрения, нарушением цветовосприятия и ночной слепотой.

В исследовании участвовали восемь детей в возрасте 3–7 лет. Несмотря на тяжелые симптомы, у большинства зрение частично восстановилось в течение года.

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Оптическая когерентная томография (ОКТ) выявила повреждения эллипсоидной зоны (участок сетчатки, отвечающий за световосприятие) и наружной пограничной мембраны.

Электроретинография (ЭРГ) показала снижение активности колбочек и палочек даже после улучшения зрения.

Через год у 88% детей острота зрения достигла 20/40 (возможность читать текст на расстоянии шести метров), у 50% — 20/25 (норма для вождения).

Однако остаточные нарушения сохранились: на снимках ОКТ видны повреждения вне центра сетчатки.

Ученые сравнили HORD с аутоиммунным энцефалитом, предположив, что антитела атакуют сетчатку. Воспаление может быть спровоцировано лихорадкой, но точный механизм заболевания неизвестен до сих пор.