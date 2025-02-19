В России тестируют анализ, выявляющий рак поджелудочной железы за 45 минут
Исследователи разработали инновационный метод анализа крови, который способен обнаружить ранние признаки рака поджелудочной железы всего за 45 минут. Этот тест, известный как PAC-MANN (Protease-Activated Magnetic Nanosensor), находится на стадии испытаний.
Данный метод может значительно улучшить диагностику одного из наиболее агрессивных видов рака. Ученые выявляют в крови пациентов специальные белки, которые сигнализируют о наличии болезни. Результаты предварительных тестов продемонстрировали высокую точность определения – примерно 85%, сообщает UfaCityNews.
Следует отметить, что опасность рака поджелудочной железы заключается в том, что он часто диагностируется на поздних стадиях, что значительно уменьшает шансы пациентов на успешное лечение. Специалисты выражают надежду, что новая разработка повысит вероятность победы над этой болезнью и поможет спасти множество жизней.
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