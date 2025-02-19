В России тестируют анализ, выявляющий рак поджелудочной железы

Исследователи разработали инновационный метод анализа крови, который способен обнаружить ранние признаки рака поджелудочной железы всего за 45 минут. Этот тест, известный как PAC-MANN (Protease-Activated Magnetic Nanosensor), находится на стадии испытаний.

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Данный метод может значительно улучшить диагностику одного из наиболее агрессивных видов рака. Ученые выявляют в крови пациентов специальные белки, которые сигнализируют о наличии болезни. Результаты предварительных тестов продемонстрировали высокую точность определения – примерно 85%, сообщает UfaCityNews.

Следует отметить, что опасность рака поджелудочной железы заключается в том, что он часто диагностируется на поздних стадиях, что значительно уменьшает шансы пациентов на успешное лечение. Специалисты выражают надежду, что новая разработка повысит вероятность победы над этой болезнью и поможет спасти множество жизней.

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