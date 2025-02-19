В России создадут нейросеть для ранней диагностики болезни Паркинсона

Ученые нескольких пермских вузов объединились для решения сложной задачи - ранней диагностики болезни Паркинсона с помощью искусственного интеллекта.

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По словам врачей, практически у каждого пациента с нейродегенеративными заболеваниями (медленно прогрессирующими болезнями нервной системы) наблюдаются изменения в речи, причем проблемы с вербальным общением возникают задолго до нарушений двигательной активности.

Идея разработать программный продукт на основе ИИ, способный максимально точно по голосу определять паттерны (повторяющиеся элементы речи), которые свидетельствуют о наличии тяжелого недуга, родилась у сотрудников Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). Вскоре к проекту подключились филологи Пермского государственного национального исследовательского университета, предложив методику сбора речевого материала. После обработки ИИ он станет основой модулей для выявления отклонений от нормы и определения стадии болезни.

По словам заведующей кафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ профессора Юлии Каракуловой, ученые работают совместно со школой для пациентов с болезнью Паркинсона, что помогло систематизировать подходы к обучению их навыкам жизни с заболеванием, а также собрать отзывы об эффективности применяемой тактики лечения.

Сейчас сто подопечных школы участвуют в экспериментальной части проекта. Выполнение заданий сопровождается аудиовидеофиксацией голоса и мимики. В дальнейшем, изучив полученные файлы, исследователи определят, какие произошли нарушения речи и движений, и создадут нейросеть, умеющую распознавать болезнь Паркинсона, а также онлайн-приложение. Электронному доктору потребуются и аналогичные данные здоровых людей.

«Опасность болезни Паркинсона в том, что первые клинические симптомы появляются, когда более 50 процентов нервных клеток уже погибло, — отметила ординатор кафедры неврологии и медицинской генетики ПГМУ Анна Пигасова. — Объективных методов лабораторной или инструментальной диагностики патологии не существует, поэтому огромное значение имеет создание инструмента раннего выявления нарушений. Кроме того, мы планируем обучить нейросеть определять и другие нейродегенеративные заболевания».

Тем временем

Пермские ученые создали прототип нейросети, способной оценить уровень подготовки юных футболистов. Технология трехмерной детекции - определения в пространстве и времени положения ключевых точек человека - позволяет не только отслеживать движения, но и проводить глубокий анализ их техники в 3D-пространстве. Разработанная специалистами информационная система состоит из видеокамер, фиксирующих 34 ключевые точки на теле. Запись выполнения упражнения передается на компьютер, где происходит фиксация недочетов.

Испытания показали, что система полностью справляется с поиском ошибок в движениях игрока. Разработка повысит эффективность занятий и позволит автоматизировать процесс обработки результатов тестирования воспитанников детских спортивных школ.