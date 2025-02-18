Названа проблема с кишечником, удваивающая риск импотенции

Ученые из Университета Сесара Вальехо (Перу) установили, что у мужчин с синдромом раздраженного кишечника (СРК) вероятность развития эректильной дисфункции в два раза выше. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexual Medicine (SexMed).

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В исследовании приняли участие 133 студента-медика мужского пола. Они предоставили информацию о своем здоровье и рассказали, сталкивались ли они когда-либо с СРК — распространенным нарушением взаимодействия кишечника и головного мозга. Люди с этой патологией часто страдают от спазмов, вздутия живота, метеоризма, диареи или запора без видимых причин. В формировании синдрома раздраженного кишечника может иметь значение генетический фактор.

Результаты показали, что примерно треть мужчин страдала от эректильной дисфункции, а примерно десятая часть — от синдрома раздраженного кишечника. При этом у добровольцев с СРК риск эректильной дисфункции был на 108% выше, чем у добровольцев со здоровой пищеварительной системой.

Ученые предположили, что изнурительные проблемы с пищеварением приводят к повышению уровня стресса, который, как известно, негативно влияет на сексуальную функцию. Также неправильная работа кишечных бактерий может препятствовать выработке гормонов, которые необходимы для здоровой половой жизни. Кроме того, возможно, что СРК вызывает воспаление в нижней части тела, потенциально препятствуя притоку крови к половому члену.