Ученые сделали из мальвы гидрогель для использования в медицине

Исследователи Чикагского университета обнаружили, что отходы от орехов мальвы (Malva nut) можно использовать для создания устойчивых биомедицинских гидрогелей. Эти мягкие, водонасыщенные материалы имеют широкий спектр медицинских применений, включая уход за ранами, мониторинг сердечной активности и восстановление тканей. Исследование было опубликовано в журнале Matter.

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Что особенного в орехах мальвы?

В традиционной китайской медицине эти орехи заваривают в чай для облегчения боли в горле. Они обладают уникальной способностью впитывать воду — увеличиваются в объеме в 8 раз и в весе в 20 раз, что значительно превышает показатели риса или семян чиа.

« В ы н и к о г д а н е в и д е л и , ч т о б ы п л о д ы с д е р е в а и л и ц в е т к а т а к с и л ь н о р а с ш и р я л и с ь » , — г о в о р и т Ч а н ш у С а н , а с п и р а н т и в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я .

При набухании шелуха орехов превращаются в желатиноподобную массу, которая обычно выбрасывается. Однако исследователи выяснили, что этот остаток можно переработать в полезный натуральный гидрогель.

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:

Отделение гелевой массы от твердой оболочки ореха. Очистка от ненужных компонентов, таких как лигнин (его удаляют, чтобы гидрогель оставался мягким и эластичным для медицинского применения) Сублимационная сушка, при которой удаляется вся вода, оставляя пористую структуру, напоминающую губку. При повторном увлажнении этот материал превращается в гидрогель.

Как новый гидрогель используют в медицине?

Проведенные тесты показали, что он может заменить коммерческие гидрогели, например, в пластырях для ЭКГ или имплантируемой биоэлектронике (например, кардиостимуляторах). Они не только эффективнее передавали биосигналы, но и были экологичнее и дешевле в производстве.

Кроме того, ученые подчеркивают, что такой гидрогель поможет как при уходе за ранами, так и при доставке трансдермальных (через кожу) лекарств.