В России создали врастающее в череп крепление электродов

Ученые Университета МИСИС создали биосовместимые крышечки для долговременного закрепления электродов на черепе млекопитающих. Эта разработка расширит возможности ученых и нейрохирургов, а также устройство может быть применено для эффективного лечения эпилепсии, неврологических расстройств и для подавления фантомных болей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

В России создали врастающее в череп крепление электродов
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Перспективным направлением в лечении повреждений головного мозга является электростимуляция нервной ткани через имплантированные электроды. Эта методика исследуется на приматах, но у ученых возникла необходимость в создании механизма, который бы защищал введенный электрод и позволял успешно провести обследование.

С этой целью ученые НИТУ МИСИС создали интегрируемое в кости черепа крепление, благодаря которому электрод герметично прилегает к черепу млекопитающего и не мешает нормальному функционированию. Оно защищает выступающие элементы от повреждений и воспалений, минимизирует формирование фиброзной ткани и снижает риск отторжения.

Механизм полностью повторяет форму поверхности черепной коробки в месте прилегания, благодаря чему увеличивается площадь контакта, а вместе с ней – стабильность устройства. Биоактивная керамика в составе стимулирует формирование новой костной ткани и «срастание» крепления с костями черепа в месте прилегания, минимизирует риск формирования фиброзной ткани. Вживленный материал становится частью естественной структуры организма.

«Корпус выполнен из биосовместимого полимера с высокой ударной вязкостью, что позволяет снять основную нагрузку при установке и эксплуатации. Подложка устройства стимулирует врастание костной ткани и сосудов вглубь имплантируемой конструкции. Это снижает риск повреждения электродов. После успешного завершения исследований, накопленный опыт может быть применим для более эффективного лечения людей», объяснил «Газете.Ru» инженер научного проекта лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Сергей Жирнов.

В настоящее время совместно с Центром мозга и нейротехнологий ФМБА России проводится тестирование следующего поколения устройства для закрепления, которое обеспечит долгосрочную установку электродов через мягкие ткани.

Наука
Сергей Жирнов
ФМБА России