В России создали врастающее в череп крепление электродов

Ученые Университета МИСИС создали биосовместимые крышечки для долговременного закрепления электродов на черепе млекопитающих. Эта разработка расширит возможности ученых и нейрохирургов, а также устройство может быть применено для эффективного лечения эпилепсии, неврологических расстройств и для подавления фантомных болей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

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Перспективным направлением в лечении повреждений головного мозга является электростимуляция нервной ткани через имплантированные электроды. Эта методика исследуется на приматах, но у ученых возникла необходимость в создании механизма, который бы защищал введенный электрод и позволял успешно провести обследование.

С этой целью ученые НИТУ МИСИС создали интегрируемое в кости черепа крепление, благодаря которому электрод герметично прилегает к черепу млекопитающего и не мешает нормальному функционированию. Оно защищает выступающие элементы от повреждений и воспалений, минимизирует формирование фиброзной ткани и снижает риск отторжения.

Механизм полностью повторяет форму поверхности черепной коробки в месте прилегания, благодаря чему увеличивается площадь контакта, а вместе с ней – стабильность устройства. Биоактивная керамика в составе стимулирует формирование новой костной ткани и «срастание» крепления с костями черепа в месте прилегания, минимизирует риск формирования фиброзной ткани. Вживленный материал становится частью естественной структуры организма.

« К о р п у с в ы п о л н е н и з б и о с о в м е с т и м о г о п о л и м е р а с в ы с о к о й у д а р н о й в я з к о с т ь ю , ч т о п о з в о л я е т с н я т ь о с н о в н у ю н а г р у з к у п р и у с т а н о в к е и э к с п л у а т а ц и и . П о д л о ж к а у с т р о й с т в а с т и м у л и р у е т в р а с т а н и е к о с т н о й т к а н и и с о с у д о в в г л у б ь и м п л а н т и р у е м о й к о н с т р у к ц и и . Э т о с н и ж а е т р и с к п о в р е ж д е н и я э л е к т р о д о в . П о с л е у с п е ш н о г о з а в е р ш е н и я и с с л е д о в а н и й , н а к о п л е н н ы й о п ы т м о ж е т б ы т ь п р и м е н и м д л я б о л е е э ф ф е к т и в н о г о л е ч е н и я л ю д е й » , – о б ъ я с н и л « Г а з е т е . R u » и н ж е н е р н а у ч н о г о п р о е к т а л а б о р а т о р и и т к а н е в о й и н ж е н е р и и и р е г е н е р а т и в н о й м е д и ц и н ы Н И Т У М И С И С Сергей Жирнов.

В настоящее время совместно с Центром мозга и нейротехнологий ФМБА России проводится тестирование следующего поколения устройства для закрепления, которое обеспечит долгосрочную установку электродов через мягкие ткани.