Выявлен первый полноценный «геном речи» в ДНК человека

Американские молекулярные биологи обнаружили, что ключевую роль в развитии способности человека к членораздельной речи играет уникальная для Homo sapiens вариация гена NOVA1, отсутствующая у неандертальцев и денисовцев. Вставка этого гена в ДНК мышей заметно поменяла их "голос", сообщила пресс-служба Университета Рокфеллеров (США).

" П р о в е д е н н ы е н а м и о п ы т ы п о к а з ы в а ю т , ч т о N O V A 1 м о ж н о н а з в а т ь п е р в ы м п о л н о ц е н н ы м " г е н о м р е ч и " в Д Н К ч е л о в е к а . Д а н н ы й г е н п о я в и л с я н а с а м ы х п е р в ы х э т а п а х э в о л ю ц и и н а ш е г о в и д а , к о г д а в г е н о м е ч е л о в е к а п о я в и л о с ь м н о ж е с т в о с е р ь е з н ы х и з м е н е н и й . Э т о г о в о р и т в п о л ь з у о ч е н ь д р е в н и х к о р н е й н а ш е й с п о с о б н о с т и г о в о р и т ь " , - п о я с н и л п р о ф е с с о р У н и в е р с и т е т а Р о к ф е л л е р о в Р о б е р т Д а р н е л л , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Ученые уже несколько десятилетий пытаются найти уникальные особенности в структуре генома человека, которые связаны с наличием у нас способности к членораздельной речи. За последние годы ученым удалось выявить сразу несколько участков ДНК, влияющих на способность говорить, в том числе ген FOXP2, однако все они не были уникальными для людей - часть из них присутствует в геноме неандертальцев и денисовцев.

В прошлом, как отмечают исследователи, они натолкнулись на уникальную для человека вариацию гена NOVA1, управляющего развитием тканей мозга. Повреждения этого участка ДНК ведут к развитию проблем с контролем над мышцами, а также к замедленному развитию речевых навыков, что натолкнуло исследователей на мысль, что эта форма гена может быть связана с речевыми функциями.

Руководствуясь этой идеей, ученые вставили человеческую версию гена NOVA1 в ДНК мышей и проследили за тем, как это повлияло на их здоровье и поведение. Оказалось, что замена гена никак не повлияла на развитие мозга и на контроль нервов над работой мышц у грызунов, но при этом она существенным образом изменила то, какие сигналы вырабатывали новорожденные и взрослые мыши при общении с сородичами.