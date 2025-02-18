Выявлен первый полноценный "геном речи" в ДНК человека
Американские молекулярные биологи обнаружили, что ключевую роль в развитии способности человека к членораздельной речи играет уникальная для Homo sapiens вариация гена NOVA1, отсутствующая у неандертальцев и денисовцев. Вставка этого гена в ДНК мышей заметно поменяла их "голос", сообщила пресс-служба Университета Рокфеллеров (США).
"Проведенные нами опыты показывают, что NOVA1 можно назвать первым полноценным "геном речи" в ДНК человека. Данный ген появился на самых первых этапах эволюции нашего вида, когда в геноме человека появилось множество серьезных изменений. Это говорит в пользу очень древних корней нашей способности говорить", - пояснил профессор Университета Рокфеллеров Роберт Дарнелл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые уже несколько десятилетий пытаются найти уникальные особенности в структуре генома человека, которые связаны с наличием у нас способности к членораздельной речи. За последние годы ученым удалось выявить сразу несколько участков ДНК, влияющих на способность говорить, в том числе ген FOXP2, однако все они не были уникальными для людей - часть из них присутствует в геноме неандертальцев и денисовцев.
В прошлом, как отмечают исследователи, они натолкнулись на уникальную для человека вариацию гена NOVA1, управляющего развитием тканей мозга. Повреждения этого участка ДНК ведут к развитию проблем с контролем над мышцами, а также к замедленному развитию речевых навыков, что натолкнуло исследователей на мысль, что эта форма гена может быть связана с речевыми функциями.
Руководствуясь этой идеей, ученые вставили человеческую версию гена NOVA1 в ДНК мышей и проследили за тем, как это повлияло на их здоровье и поведение. Оказалось, что замена гена никак не повлияла на развитие мозга и на контроль нервов над работой мышц у грызунов, но при этом она существенным образом изменила то, какие сигналы вырабатывали новорожденные и взрослые мыши при общении с сородичами.
"Все новорожденные мыши вырабатывают набор из четырех ультразвуковых сигналов при общении с матерью. Когда мы расшифровали и сравнили эти сигналы для мышей с обычной и человеческой версией гена NOVA1, мы обнаружили серьезные различия. Аналогичным образом поменялись сигналы, которыми самцы привлекают самок. Подобные перемены должны были существенным образом сказаться на эволюции наших предков", - подытожил профессор Дарнелл.