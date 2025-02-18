Хронический стресс влияет на слух, выяснили ученые

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) выяснили, что постоянный стресс ухудшает восприятие звуков средней громкости (50-70 децибел), при этом не затрагивая слуховую функцию в целом. Результаты работы опубликованы в журнале PLoS Biology.

Эксперимент проводился на 73 взрослых мышах обоих полов. Животных подвергали стрессу, ограничивая их подвижность, а затем исследовали активность нейронов в слуховой коре.

Важным этапом исследования стало использование белого шума, который служил нейтральным фоном, не связанным с стрессовыми стимулами. Позже добавлялись звуковые сигналы разной громкости, и ученые фиксировали реакцию нервных клеток в слуховой коре с помощью метода двухфотонной кальциевой визуализации.

Особое внимание ученые уделили изменениям в активности нейронов, выражающих два ключевых белка: парвальбумин и соматостатин. Эти клетки играют важную роль в процессах возбуждения и торможения в мозге. У мышей, находящихся в состоянии хронического стресса, наблюдалось снижение активности парвальбумин-экспрессирующих клеток и пирамидальных нейронов, что привело к ослаблению реакции на звуки.

Напротив, активность тормозных соматостатин-экспрессирующих клеток увеличивалась, что нарушало баланс между возбуждением и торможением в слуховой коре. Это и стало причиной снижения восприятия звуков средней громкости.

Исследователи дополнительно провели поведенческий тест, обучив животных различать звуки разных громкостей с использованием пищевого подкрепления. Мыши в условиях хронического стресса успешно различали звуки на самых крайних уровнях громкости (40-45 и 75-80 децибел), но с трудом воспринимали звуки средней громкости (50-70 децибел).

Те звуки, которые раньше казались им громкими, теперь воспринимались как тихие. Это говорило о снижении восприятия громкости, что ученые связывают не с повреждением слуха, а с нарушением обработки звуковой информации в слуховой коре.

Исследователи предполагают, что это снижение чувствительности может быть адаптивной реакцией организма, направленной на сохранение энергии и ресурсов внимания для более приоритетных задач. Снижение реакции на звуки средней громкости может позволить мозгу сосредоточиться на более актуальных угрозах, таких как громкие звуки, которые часто сигнализируют о опасности.