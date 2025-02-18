Разработан новый метод лечения возрастной мышечной атрофии

Японские ученые из Токийского столичного университета предложили новый подход к лечению возрастной мышечной атрофии за счет регенеративной медицины. Передовой метод позволяет успешно трансплантировать миобласты (клетки-предшественники мышц) в здоровые мышцы. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology (FCDB).

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С возрастом скелетные мышцы теряют массу и силу, что ухудшает качество жизни и повышает риск заболеваний. Традиционные методы лечения, такие как физические упражнения и диета, не всегда эффективны, а имплантация миобластов без предварительного повреждения мышц часто оказывается неудачной.

Специалисты добавили в инъекцию миобластов жидкость внеклеточного матрикса (ВКМ) — «каркаса», который поддерживает клетки в организме. ВКМ содержит вещества, способствующие успешной интеграции миобластов в мышечные волокна.

Испытания на мышах показали, что увеличение количества ВКМ и концентрации миобластов позволяет повысить эффективность трансплантации. Ученым удалось увеличить массу передней большеберцовой мышцы мышей на 10%. Однако при избытке ВКМ наблюдался фиброз — образование рубцовой ткани.

Хотя точный механизм действия ВКМ еще предстоит изучить, этот подход уже демонстрирует значительный потенциал для лечения возрастной мышечной атрофии.