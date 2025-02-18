Разработана платформа для изучения токсичных белков мозга

Ученые создали новую платформу для поиска антител, способных взаимодействовать с токсичными белковыми агрегатами, связанными с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Это открытие может помочь в изучении механизмов заболеваний и разработке новых методов лечения.

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В основе болезни Альцгеймера и Паркинсона лежит процесс агрегации белков — когда определенные белки в мозге складываются неправильно и образуют вредные скопления. Эти агрегаты, называемые олигомерами, повреждают нервные клетки, но изучать их сложно, так как они нестабильны и быстро изменяют свою структуру.

Традиционные методы не позволяют эффективно исследовать такие белки, но команда ученых из Имперского колледжа Лондона разработала подход, который объединяет вычислительные технологии и направленную эволюцию. Это позволяет быстро создавать антитела, способные связываться с токсичными белками или препятствовать их агрегации.

Руководитель исследования Франческо Априле отметил, что с помощью новой платформы удалось получить так называемые нанотела — небольшие антитела, которые способны взаимодействовать с амилоид-бета и альфа-синуклеином. Эти белки играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Изучая нанотела, ученые смогли выделить области белков, которые потенциально могут стать мишенями для новых лекарств. Это открывает перспективы для создания препаратов, способных замедлить или даже предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний.