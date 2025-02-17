ИИ ускорил диагностику рака

Ученые из Гонконгского университета разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет быстро и точно диагностировать рак. Технология под названием CytoMAD упрощает визуализацию клеток без использования красителей и помогает врачам выявлять опухоли с высокой точностью.

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Традиционные методы диагностики требуют окрашивания клеток для их изучения под микроскопом. Это процесс, который занимает время и требует значительных ресурсов. CytoMAD использует ИИ для улучшения изображений клеток, устраняя необходимость в дополнительных красителях. Система не только делает изображения более четкими, но и выявляет ранее недоступные детали, позволяя врачам получать больше информации о клетках пациента.

CytoMAD был протестирован на пациентах с раком легких и показал высокую эффективность. Кроме того, технология может применяться не только для диагностики, но и для тестирования лекарств, ускоряя процесс подбора лечения.

Одним из ключевых преимуществ новой системы является ее скорость. В день с помощью этой технологии можно анализировать миллионы изображений клеток. Это позволяет быстрее принимать решения о диагнозе и лечении, снижая время ожидания для пациентов.

Еще одна важная особенность CytoMAD — устранение так называемого «эффекта партии», когда технические различия в экспериментах могут влиять на интерпретацию данных. Искусственный интеллект позволяет анализировать изображения клеток без необходимости учитывать эти различия, обеспечивая объективную и точную диагностику.

Разработчики планируют провести трехлетние клинические испытания технологии на пациентах с раком легких, чтобы накопить данные и оценить эффективность метода в реальных условиях. В перспективе CytoMAD может помочь не только в диагностике, но и в прогнозировании онкологических и других заболеваний, используя большие объемы медицинских данных.