Ученые выяснили, какой вкус может чувствовать сердце человека

Специалисты из Чикагского университета в США обнаружили, что сердце мыши и человека реагирует на подсластители благодаря наличию рецепторов сладкого вкуса на поверхности клеток. Репринт исследования представлен на сайте 69-го ежегодного собрания Биофизического общества в Лос-Анджелесе — Biophysical Society (BPS).

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Традиционно вкусовые рецепторы ассоциируются с восприятием свойств пищи с помощью языка, но последние исследования показали, что такие рецепторы выполняют различные функции в других частях тела. В новой работе ученые впервые выявили рецепторы сладкого вкуса, известные как TAS1R2 и TAS1R3, на поверхности клеток сердечной мышцы.

Когда исследователи стимулировали их с помощью искусственного подсластителя аспартама в клетках сердца человека и мыши, они заметили увеличение силы сердечных сокращений и ускорение кальциевого обмена — процессов, жизненно важных для нормальной работы миокарда.

По словам ученых, эта реакция может объяснить увеличение частоты сердечных сокращений и давления после еды, что ранее связывалось с нервной системой. Теперь предполагается, что резкий скачок уровня сахара в крови после еды напрямую воздействует на рецепторы сладкого вкуса в сердце, изменяя его ритм.

Отмечается, что эти рецепторы были найдены в избыточном количестве у пациентов с сердечной недостаточностью, что может указывать на связь между рецепторами сладкого вкуса и развитием заболевания. Дополнительные исследования показали, что стимуляция этих рецепторов запускает молекулярные процессы, влияющие на поток кальция и сокращение сердечной мышцы.

Йодер также отметил, что сердечная недостаточность вызывает изменение энергетического обмена в сердце, что может требовать адаптации рецепторов для лучшего усвоения глюкозы. Новое открытие может также объяснить, почему потребление искусственно подслащенных напитков связано с развитием аритмий — чрезмерная стимуляция этих рецепторов приводит к нарушению сердечного ритма.