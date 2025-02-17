Почему у мужчин сердечные приступы случаются чаще, чем у женщин

Шведские учёные из Университета Гётеборга обнаружили, что высокий уровень тестостерона у мужчин может усиливать воспалительные процессы после сердечного приступа, увеличивая риск серьёзных повреждений сердечной мышцы. Эта особенность объясняет, почему мужчины чаще сталкиваются с тяжёлыми последствиями инфаркта миокарда по сравнению с женщинами.

Согласно исследованию, опубликованном в журнале Nature Communications, тестостерон усиливает воспалительную реакцию у мужчин, что ведёт к большему повреждению сердца. Экспериментально это подтвердилось на мышах: у самцов после блокировки коронарной артерии возникали большие очаги некроза сердечной ткани, а у самок повреждения были менее масштабными.

Кроме того, учёные протестировали препарат тоцилизумаб, используемый для лечения ревматоидного артрита, и обнаружили, что он способен существенно снижать уровень воспалительных реакций у мужчин после сердечного приступа. Это знание открывает новые перспективы для разработки методов профилактики и лечения сердечных заболеваний у представителей сильного пола.