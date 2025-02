Обнаружен ранее неизвестный механизм тромбообразования

Австралийские и канадские ученые выявили новый тип хронического нарушения свертываемости крови — MGTS (VITT-like Monoclonal Gammopathy of Thrombotic Significance), связанный с присутствием стойких патологических М-белков, которые провоцируют возникновение опасных тромбозов, несмотря на отсутствие традиционных факторов риска. Открытие может изменить существующие подходы к диагностике и лечению пациентов с тромбами, образование которых врачи не могут объяснить, и в борьбе с которыми традиционные методы терапии оказываются неэффективными. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

© InScience

Свертываемость крови — ответ организма человека на кровопотерю — патологический процесс, развивающийся вследствие обильного кровотечения. Любые нарушения в этом защитном механизме могут приводить к образованию тромбов, блокирующих сосуды. Одним из примеров таких нарушений является VITT (вакцино-ассоциированная иммунная тромбоцитопения и тромбоз) — редкое осложнение, связанное с введением ряда вакцин против COVID-19. Оно возникает из-за выработки антител, атакующих белок PF4 в крови. Эти антитела вызывают образование тромбов даже при отсутствии традиционных факторов риска. Хотя VITT встречается редко и, как считалось ранее, носит временный характер, исследователи обнаружили хроническое заболевание, которое протекает аналогично VITT и тоже приводит к тромбообразованию, но не имеет явной связи с вакцинацией или применением антикоагулянтов.

Чтобы понять, что вызывает это новое заболевание, ученые проанализировали образцы крови пациентов с необъяснимыми тромбозами, не поддающимися стандартному лечению. В исследовании приняли участие пять пациентов из разных стран. У каждого из них были обнаружены стойкие VITT-подобные антитела, сохраняющиеся более года, для изучения которых специалисты использовали методы протеомного анализа. Исследователи также рассматривали M-белки (моноклональные иммуноглобулины), которые часто встречаются при заболеваниях плазматических клеток. Выяснилось, что именно эти белки являются патологическими антителами, запускающими тромбообразование.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о э т и M - б е л к и с о д е р ж а т с я в о т н о с и т е л ь н о н и з к и х к о н ц е н т р а ц и я х , о н и я в л я ю т с я к р а й н е п а т о л о г и ч е с к и м и V I T T - п о д о б н ы м и б е л к а м и , ч т о о б ъ я с н я е т т я ж е л ы е с и м п т о м ы у п а ц и е н т о в » , — с о о б щ и л а с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Ц з и н Цзин Ван из Университета Флиндерса.

Ученые установили, что лечение традиционными антикоагулянтами неэффективно в отношении пациентов, у которых процесс тромбообразования запускается М-белками. Однако некоторые из них реагировали на нетипичные методы лечения, такие как введение высоких доз иммуноглобулинов, применение ингибиторов тирозинкиназы Bruton (например, ибрутиниба) и препаратов, воздействующих на плазматические клетки. Новая форма хронического тромбоза, открытие которой имеет крайне важное для медицины значение, получила название VITT-like Monoclonal Gammopathy of Thrombotic Significance (MGTS).

Результаты исследования дают врачам возможность точнее проводить диагностику пациентов с устойчивыми тромбозами, выявляя специфические антитела и M-белки. Полученные результаты также указывают на необходимость разработки новых методов лечения, направленных не только непосредственно на предотвращение свертываемости крови, но и на модуляцию иммунного ответа. Таким образом, открытие не только проливает свет на механизмы тромбообразования, но и может помочь спасти жизни людей, страдающих от сложных и едва поддающихся лечению случаев нарушения свертываемости крови.