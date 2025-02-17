Российские ученые установили, как меняется работа мозга при ПТСР

После травмирующего события, вследствие которого развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), работа в системах мозга нарушается, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

Ученые создали модель развития ПТСР у крыс. Они смоделировали гибель партнера, с которым другие крысы вместе жили, от действий питона. Такая психическая травма у крыс вызывает длительно сохраняющиеся нарушения поведения — заторможенность двигательной активности, периодически чередующуюся со вспышками ажитации, снижение исследовательской деятельности, проявления «поведенческого отчаяния», возрастание тревожности и реакций страха, появление паттернов патологической агрессии, нарушение целостности структуры поведения. Эти отклонения в поведении рассматриваются как симптомы ПТСР, которые отмечаются и у людей.

« М ы у с т а н о в и л и , ч т о у ж и в о т н ы х в о з н и к а е т д и с б а л а н с а к т и в н о с т и м н о г и х с и с т е м в р а б о т е м о з г а , в т о м ч и с л е д о ф а м и н о в о й и с е р о т о н и н о в о й . В м о з г е к р ы с о б н а р у ж е н о у в е л и ч е н и е о к и с л е н и я л и п и д о в б и о л о г и ч е с к и х м е м б р а н к л е т о к в г и п п о к а м п е и к о р е б о л ь ш и х п о л у ш а р и й . Э т и д а н н ы е о т р а ж а ю т у с и л е н и е о б р а з о в а н и я с в о б о д н ы х р а д и к а л о в и р а з в и т и е о к с и д а т и в н о г о с т р е с с а , ч т о м о ж е т о к а з ы в а т ь п о в р е ж д а ю щ е е д е й с т в и е н а м е м б р а н ы к л е т о к » , – р а с с к а з а л п р о ф е с с о р .

Переживание однократной травмы, вызванной реальной угрозой жизни, приводит к длительно сохраняющимся структурным и функциональным нарушениям в головном мозге.

« П о с л е о с т р о й п с и х и ч е с к о й т р а в м ы о п р е д е л я е т с я б о л ь ш о е ч и с л о г и б н у щ и х н е р в н ы х к л е т о к в г и п п о к а м п е , г и п о т а л а м у с е и к о р е б о л ь ш и х п о л у ш а р и й . Н е й р о м е д и а т о р н ы е с и с т е м ы м о г у т о к а з ы в а т ь п о в р е ж д а ю щ е е в о з д е й с т в и е н а о р г а н и з м . М ы р а с с м о т р е л и ц е л ы й р я д э ф ф е к т о в , к о т о р ы е с о х р а н я ю т с я и д а ж е у с и л и в а ю т с я с о в р е м е н е м » , – з а м е т и л Ц и к у н о в .

Сейчас ученые ведут исследования, чтобы понять механизм возникновения этих аномалий в работе мозга и найти способы повлиять на этот процесс, разрабатывая подходы к лечению ПТСР.

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».