Раскрыт секрет агрессивности распространенного рака легких

В Институте Фрэнсиса Крика установили, что агрессивный мелкоклеточный рак легких (SCLC) может создавать автономную электрическую сеть, независимую от нервной системы организма. Это помогает раковым клеткам питаться и распространяться. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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По словам ученых, их открытие стало возможным благодаря изучению взаимодействия в образцах опухолей двух типов клеток: нейроэндокринных (NE), которые генерируют электрическую активность, и не-нейроэндокринных (non-NE), которые обеспечивают их энергией.

Исследователи обнаружили, что non-NE клетки поставляют NE-клеткам лактат — альтернативный источник энергии, аналогичным тому, что используется в мозге. Блокировка этого процесса снижала электрическую активность NE клеток, что продемонстрировало важность этого механизма для роста опухоли.

Эксперименты на мышах показали, что только NE клетки способны распространяться и образовывать метастазы, несмотря на одинаковые мутации в других клетках. Использование тетродотоксина (TTX) — яда иглобрюха, блокирующего электрические сигналы, не уничтожало раковые клетки, но существенно снижало их способность формировать новые опухоли.

Анализ образцов пациентов с SCLC подтвердил, что NE клетки обладают повышенной электрической активностью, а non-NE клетки увеличивают производство лактата по мере прогрессирования болезни. Это открытие подчеркивает, что мелкоклеточный рак легких может существовать автономно, без зависимости от внешних источников энергии, что делает его особенно опасным.