Как периодическое голодание влияет на развитие клеток у подростков

Немецкие ученые проследили за тем, как периодическое голодание влияет на здоровье юных, взрослых и пожилых мышей. Спустя 10 недель у взрослых и пожилых особей улучшился метаболизм, а у молодых бета-клетки поджелудочной железы стали хуже вырабатывать инсулин и стали напоминать клетки, характерные для диабета 1-го типа у людей. Новые данные позволят улучшить лечение диабета путем восстановления выработки инсулина. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

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Периодическое голодание — популярный метод питания, который ускоряет обмен веществ, снижает вес и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако до сих пор потенциальные побочные эффекты такого питания недостаточно изучены.

Немецкие исследователи решили это исправить. Они сосредоточились на трех группах мышей: молодых (подростках), взрослых и пожилых. Все животные придерживались режима периодического голодания — сутки без еды чередовались с двумя днями обычного питания. Через 10 недель выяснилось, что у взрослых и пожилых мышей метаболизм улучшился: их организм стал лучше реагировать на инсулин, регулирующий уровень сахара в крови. У молодых мышей результаты оказались противоположными. Их бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, стали хуже выполнять свою функцию, что привело к снижению гормона в организме.

« О б ы ч н о с ч и т а е т с я , ч т о п е р и о д и ч е с к о е г о л о д а н и е б л а г о т в о р н о в л и я е т н а б е т а - к л е т к и , п о э т о м у м ы б ы л и у д и в л е н ы , о б н а р у ж и в , ч т о м о л о д ы е м ы ш и в ы р а б а т ы в а л и м е н ь ш е и н с у л и н а п о с л е г о л о д а н и я » , — р а с с к а з а л Л е о н а р д о М а т т а , в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я и з И н с т и т у т а д и а б е т а и р а к а и м . Г е л ь м г о л ь ц а в М ю н х е н е , Г е р м а н и я .

Путем секвенирования отдельных клеток команда обнаружила, что бета-клетки молодых мышей не смогли правильно созреть. В какой-то момент они перестали развиваться и стали напоминать клетки, характерные для диабета 1-го типа у людей. Бета-клетки мышей старшего возраста уже созрели к моменту голодания, поэтому они остались без изменений.