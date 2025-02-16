Ученые открыли биомаркер, предсказывающий агрессивность рака

Исследователи из Fred Hutch Cancer Center и Техасского университета разработали новый метод, который позволяет точно предсказывать исходы опухолей головного мозга (менингиомы) и рака груди. Работа опубликована в журнале Science.

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Новым биомаркером стал фермент РНК-полимераза II (РНКПII), который играет ключевую роль в процессе реализации генетической информации. Оказалось, что его повышенный уровень на гистоновых белках указывает на высокую агрессивность опухоли и повышенный риск рецидива.

Гистоновые белки – это «катушки», на которые наматывается ДНК. При быстром делении раковых клеток они нуждаются в большем количестве гистонов, что приводит к гипертранскрипции этих генов. Уровень РНКПII на этих участках стал индикатором степени агрессивности рака.

Открытие стало возможным благодаря технологии CUTAC (Cleavage Under Targeted Accessible Chromatin). Она позволяет анализировать старые образцы тканей.

Исследователи протестировали метод на 1300 образцах данных и смогли предсказать риск рецидива менингиом. Технология также точно определила агрессивность рака груди у 13 пациенток.

« Э т о т м е х а н и з м д о л г о о с т а в а л с я н е з а м е ч е н н ы м , н о т е п е р ь о н м о ж е т с т а т ь о с н о в о й д л я н о в ы х д и а г н о с т и ч е с к и х т е с т о в и м е т о д о в л е ч е н и я » , – о т м е т и л п р о ф е с с о р С т и в е н Х е н и к о ф ф .

По мнению ученых, открытие может привести к созданию новых методов диагностики и персонализированной терапии, позволяя врачам точнее прогнозировать течение болезни и подбирать эффективное лечение. В будущем планируется использовать CUTAC для изучения других видов рака и разработки новых диагностических тестов.