Ученые объяснили затяжной и хронический характер болезни Альцгеймера

Биологи обнаружили, что воспаления в мозге у носителей болезни Альцгеймера возникают лишь тогда, когда скопления токсичного белка бета-амилоида достигают определенных размеров, при этом иммунные клетки реагируют на этот пептид значительно медленнее, чем на бактериальные инфекции. Это объясняет затяжной и хронический характер воспалительных процессов у носителей данной болезни, сообщила пресс-служба Биофизического общества (BS).

© unsplash

« Н а м у д а л о с ь р а с к р ы т ь к л ю ч е в о е р а з л и ч и е в т о м , к а к и м м у н н а я с и с т е м а м о з г а р е а г и р у е т н а б а к т е р и а л ь н ы е и н ф е к ц и и и н а б е т а - а м и л о и д . И м м у н и т е т м е д л е н н е е р е а г и р у е т н а б о л ь ш и е с к о п л е н и я э т о г о б е л к а , н о п р и э т о м о н и в ы з ы в а ю т б о л е е у с т о й ч и в у ю р е а к ц и ю , ч т о м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь р а з в и т и ю х р о н и ч е с к и х в о с п а л е н и й , к о т о р ы е ч а с т о ф и к с и р у ю т с я у н о с и т е л е й б о л е з н и А л ь ц г е й м е р а » , — з а я в и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к К е м б р и д ж с к о г о у н и в е р с и т е т а ( В е л и к о б р и т а н и я ) А р п а н Д е й , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а B S .

Исследователи совершили это открытие при изучении того, как иммунная система мозга реагирует на два типа раздражителей - вещество LPS, составляющее основу внешней мембраны многих бактерий, и скопления бета-амилоида разных размеров. Для получения подобных сведений ученые вырастили культуру иммунных клеток в среде, похожей по свойствам на ткани мозга, после чего проследили за тем, как эти тельца реагировали на разные количества LPS и бета-амилоида.

Эти опыты показали, что реакция иммунных клеток-макрофагов, отвечающих за борьбу с микробами и за захват и "переваривание" чужеродных частиц, значительным образом различалась при контакте со скоплениями вещества LPS и частицами бета-амилоида. Введение фрагментов клеточных стенок бактерии провоцировало очень быструю и сильную воспалительную реакцию, тогда как бета-амилоид вызывал заметные сдвиги в их поведении лишь в тех случаях, когда его скопления были достаточно крупными.

В таких случаях макрофаги начинали достаточно долгое время вырабатывать так называемые миддосомы, обособленные внутриклеточные структуры, которые формируются при контакте иммунных клеток с потенциальными патогенами. Миддосомы вырабатывают большое число провоспалительных сигнальных молекул, благодаря чему их необычно долгое существование в макрофагах носителей болезни Альцгеймера способствует поддержанию хронических воспалительных процессов, подытожили ученые.

О болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера относится к числу наиболее распространенных типов старческой деменции. По предположениям ученых, она развивается в результате накопления в нейронах бета-амилоида - токсичных белковых клубков, состоящих из поврежденных молекул белка APP. Помимо бета-амилоида, при развитии болезни Альцгеймера в клетках мозга копятся другие токсичные молекулы, в том числе поврежденные нити тау-белка.