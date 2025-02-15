Найден главный рассадник опасных супербактерий

Новое исследование показало, что стоки больничных раковин могут быть основным рассадником лекарственно-устойчивых бактерий даже после тщательной очистки. Исследователи из Испании изучили бактерии из «хорошо убираемой больницы» и обнаружили более 60 различных видов, включая опасные супербактерии, устойчивые к множеству антибиотиков.

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Больницы и так подвержены высокому риску распространения инфекций из-за больных пациентов и частого использования антибиотиков, которые способствуют развитию резистентности. Чтобы предотвратить это, в больницах регулярно дезинфицируют раковины и сантехнику. Однако исследование показало, что эти методы очистки мало способствуют удалению вредных бактерий.

В образцах из шести раковин в разных отделениях больницы были обнаружены различные бактерии, включая такие опасные штаммы, как Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus. Некоторые бактерии даже имели гены, делающие их устойчивыми к мощным антибиотикам.

Эксперты подчеркивают, что регулярная уборка по-прежнему необходима, но ее недостаточно. Чтобы действительно контролировать распространение этих бактерий, больницы должны изучить, откуда они берутся и как распространяются.

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