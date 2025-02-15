Делающий из пауков зомби грибок планируют применить в медицине

В Великобритании обнаружили грибок, который способен делать зомби из пауков. Об этом сообщает издание The Byte.

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Грибок впервые заметили во время съемок телешоу в Северной Ирландии: он рос в пороховом погребе замка Эспи. Ему дали название Gibellula attenboroughii.

Специалисты обнаружили, что споры этого грибка способны заражать пещерных пауков, которые водятся в тех местах. Поведение зараженной особи полностью меняется: с этого момента паук заботится только о том, чтобы заразить других.

Грибок выгоняет «зомби» из-под земли и заставляет идти на открытое место. В нужном месте он выделяет нейротоксин, приканчивает паука и консервирует его останки. После этого грибок постепенно высасывает из него питательные вещества, прорастает и распространяет новые споры. Они заражают других пауков, и цикл повторяется.

Открытие описано в научном журнале Fungal Systematics and Evolution. Один из авторов работы, миколог Гарри Эванс, полагает, что грибку Gibellula attenboroughii можно найти множество применений в медицине. В частности, он может использоваться для изготовления антибиотиков.

« Е с т ь е щ е м а с с а г р и б к о в , к о т о р ы е н у ж н о н а й т и . В ц а р с т в о г р и б о в , в е р о я т н о , в х о д я т д о 1 0 - 2 0 м и л л и о н о в в и д о в . Э т о с а м о е б о л ь ш о е ц а р с т в о ж и в о й п р и р о д ы , п р и ч е м с о т р ы в о м . Н о т о л ь к о о д и н п р о ц е н т э т и х в и д о в у ж е о п и с а н у ч е н ы м и » , — Г а р р и Э в а н с , м и к о л о г .

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей.