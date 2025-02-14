Найден новый механизм, снижающий тягу к сахару

В Университете Стони-Брук обнаружили, что нейростероиды — молекулы, регулирующие настроение и реакции на стресс — могут снижать чувствительность к сладкому, если их уровень повышен в области мозга, отвечающей за восприятие вкуса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Ученые вводили нейростероид аллопрегнанолон в вкусовую кору мозга мышей, что приводило к снижению их интереса к сладкой воде. Кроме того, после вмешательства грызуны хуже различали ее вкус. Когда исследователи блокировали специфические рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы) в этой области, предпочтение к сладкому полностью исчезало — мыши переставали отличать сладкую воду от обычной.

Открытие имеет важное значение для понимания механизмов формирования пищевых предпочтений и причин переедания. Снижение чувствительности к сладкому вкусу может способствовать избыточному потреблению калорий и развитию ожирения. По словам ученых, влияние на показатель чувствительности открывает новые перспективы для разработки методов контроля аппетита и лечения нарушений пищевого поведения.

В настоящее время ученые продолжают исследовать, влияет ли этот механизм исключительно на восприятие сладкого вкуса или же он регулирует восприятие и других вкусовых ощущений.