Найден неинвазивный способ увидеть кровоток глубоких сосудов

Ученые Томского государственного университета разработали метод неинвазивной визуализации кровотока в глубоких сосудах с точностью до 96%, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Возможность наблюдать и контролировать кровоток в сложных условиях открывает новые горизонты в хирургии, где высокая точность мониторинга кровотока имеет решающее значение. Например, во время процедур по пересадке органов или тканей визуализация кровотока в реальном времени позволяет хирургам своевременно выявлять потенциальные проблемы прохождения жидкости через кровеносную или лимфатическую систему к органу или ткани.

Лазерная спекл-визуализация (ЛСВ) хорошо работает для поверхностных сосудов, но когда они скрыты под слоями тканей, например, под эпидермисом или костной тканью черепа, возникают определенные трудности.

В основе нового метода та же ЛСВ, но улучшенная с помощью фильтрации анализа главных компонент (АГК). В ходе лазерной спекл-визуализации изображение, полученное с помощью обратно рассеянного лазерного излучения (спекл), используется, чтобы отличить движущиеся объекты (красные кровяные тельца) от неподвижных объектов (окружающая биоткань). Это дает возможность визуализировать кровеносные микрососуды.