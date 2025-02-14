Разработан инновационный имплантат для лечения костей таза после травм

Специальный штифт (или стержень) с блокированием разработали и будут производить в Центре инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) Госкорпорации Ростех. С помощью такого имплантата будет легче лечить переломы тазовых костей. Как рассказал "РГ" врач-ортопед, хирург, профессор ЦИТО Эдуард Солод, подобного имплантата в мире больше нет.

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Нередко переломы, повреждения таза происходят при высокоэнергетической травме - при ДТП в результате удара машины, при падении с высоты. У молодых людей переломы тазовых костей бывают связаны с занятием экстремальными видами спорта - паркуром, руфингом (прогулки по крышам), бейскламбингом (подъемом на большую высоту без страховки). Также это могут быть травмы, полученные альпинистами во время восхождения и парашютистами. У пожилых подобные переломы могут случиться и при падении с высоты своего роста.

Это очень сложные травмы, и одна из главных проблем - как зафиксировать части поврежденных костей таза и тазового дна. Обычно такие переломы фиксируют с помощью пластин. Но это связано с необходимостью делать большой разрез: нужно открывать область перелома, в которой будут и кровеносные сосуды, и различные образования, и мочевой пузырь. Это сложная, травматичная и высокорискованная операция.

Разработчики ЦИТО Ростеха нашли способ малоинвазивных фиксаций переднего отдела тазового кольца - без разрезов, через прокол кожи. Для фиксации переломов лонных костей таза инженерами ЦИТО совместно с хирургами-травматологами был разработан специальный стержень или, другими словами, штифт.

" И н н о в а ц и о н н а я о с о б е н н о с т ь н а ш е г о с т е р ж н я - о н и м е е т с п е ц и а л ь н о е у ш к о с д в у м я о т в е р с т и я м и д л я п р о в е д е н и я б л о к и р у ю щ и х в и н т о в . Т о е с т ь д л я т о г о , ч т о б ы с т е р ж е н ь б ы л з а ф и к с и р о в а н , н е б ы л о р о т а ц и о н н ы х с м е щ е н и й , м ы м о ж е м ч е р е з у ш к о е щ е з а б л о к и р о в а т ь э т о т с т е р ж е н ь , − р а с с к а з а л п р о ф е с с о р С о л о д . - Н а л и ч и е т а к о г о с т е р ж н я , 1 − 2 ш в а н а к о ж е и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь о п е р а ц и и в с е г о 2 0 м и н у т . Н а с л е д у ю щ и й д е н ь п о с л е н е е н а ш и п а ц и е н т ы м о г у т с а д и т ь с я и х о д и т ь с к о с т ы л я м и , а н а в т о р о й - т р е т и й д е н ь у ж е м о г у т б ы т ь в ы п и с а н ы . П р о б л е м с в о с п а л е н и е м в п о с л е о п е р а ц и о н н о м п е р и о д е у н а с н е т . В о з м о ж н о б е з о п а с н о е в в е д е н и е и м п л а н т а т а д а ж е п р и у з к о м к о с т н о м " к о р и д о р е " . Я п р о в о д и л с е р и ю т а к и х о п е р а ц и й , в т о м ч и с л е и д е в о ч к е 1 3 л е т . Т а к о г о с т е р ж н я , к а к о й е с т ь в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и в м и р е б о л ь ш е н е т " .

Стержень изготавливается методом 3D-печати из особого титанового сплава. А для его установки был разработан специальный инструмент, упрощающий и ускоряющий работу хирурга.