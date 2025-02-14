В России разработан инновационный имплантат для лечения костей таза после травм
Специальный штифт (или стержень) с блокированием разработали и будут производить в Центре инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) Госкорпорации Ростех. С помощью такого имплантата будет легче лечить переломы тазовых костей. Как рассказал "РГ" врач-ортопед, хирург, профессор ЦИТО Эдуард Солод, подобного имплантата в мире больше нет.
Нередко переломы, повреждения таза происходят при высокоэнергетической травме - при ДТП в результате удара машины, при падении с высоты. У молодых людей переломы тазовых костей бывают связаны с занятием экстремальными видами спорта - паркуром, руфингом (прогулки по крышам), бейскламбингом (подъемом на большую высоту без страховки). Также это могут быть травмы, полученные альпинистами во время восхождения и парашютистами. У пожилых подобные переломы могут случиться и при падении с высоты своего роста.
Это очень сложные травмы, и одна из главных проблем - как зафиксировать части поврежденных костей таза и тазового дна. Обычно такие переломы фиксируют с помощью пластин. Но это связано с необходимостью делать большой разрез: нужно открывать область перелома, в которой будут и кровеносные сосуды, и различные образования, и мочевой пузырь. Это сложная, травматичная и высокорискованная операция.
Разработчики ЦИТО Ростеха нашли способ малоинвазивных фиксаций переднего отдела тазового кольца - без разрезов, через прокол кожи. Для фиксации переломов лонных костей таза инженерами ЦИТО совместно с хирургами-травматологами был разработан специальный стержень или, другими словами, штифт.
"Инновационная особенность нашего стержня - он имеет специальное ушко с двумя отверстиями для проведения блокирующих винтов. То есть для того, чтобы стержень был зафиксирован, не было ротационных смещений, мы можем через ушко еще заблокировать этот стержень, − рассказал профессор Солод. - Наличие такого стержня, 1−2 шва на коже и продолжительность операции всего 20 минут. На следующий день после нее наши пациенты могут садиться и ходить с костылями, а на второй-третий день уже могут быть выписаны. Проблем с воспалением в послеоперационном периоде у нас нет. Возможно безопасное введение имплантата даже при узком костном "коридоре". Я проводил серию таких операций, в том числе и девочке 13 лет. Такого стержня, какой есть в нашем распоряжении в мире больше нет".
Стержень изготавливается методом 3D-печати из особого титанового сплава. А для его установки был разработан специальный инструмент, упрощающий и ускоряющий работу хирурга.
"Все разработки недавно были запатентованы и выпускаются на базе нашего предприятия", - рассказал "РГ" начальник отдела сбыта ЦИТО Андрей Черников.